手間なしキレイ！アボカドカットのやり方 崩れやすいアボカドをお店のように崩れずキレイにカットする方法をご紹介します。今回のレシピに特別な道具は不要。ちょっとの工夫で美しくアボカドを切ることができ、いつもの料理もグレードアップしそうですね！ 切ってから皮剥き切れ目がポイント！皮を後剥きで美しくカット アボカドを切るときに、1番身が崩れやすいのが皮を剥く工程。ここで力が入って身を潰してしまうとアボカド