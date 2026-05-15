日本時間の5月13日、ドジャースの大谷翔平（31）が12試合53打席ぶりとなる本塁打、7号ソロを放った。ネットは歓喜の声で溢れたが、テレビ業界も同様だという。＊＊＊【写真を見る】村上宗隆と顔がそっくり！九州学院から日大へと進んだ弟・慶太さんなにせ4月27日以来、今月になって初のホームランだ。真っ先に報じたのはなんと昼の「NHKニュース」（12:00〜12:15）だった。民放プロデューサーは言う。「トランプ大統領の訪