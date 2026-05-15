東海ラジオで35年間、プロ野球実況に従事してきたフリーアナウンサーの村上和宏さんは、審判を紹介する際、必ず「さん」付けで実況することで知られます。他のアナウンサーでは聞いたことがないこのスタイルはなぜ生まれたのか？前回に続きプロ野球審判の世界を村上さんが解説します。【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち二度の球界再編問題これまで、ルールや審判のことを述べてきましたが、今回はまず、日本の