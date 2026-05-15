中山功太が告白5月5日配信の「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）に出演した中山功太が、過去に先輩芸人からいじめられていたことを告白したことが話題になっている。番組内では相手の実名は伏せられていたが、その人物像についてネット上では憶測が広がった。その過程で何人かの芸人の名前が取り沙汰された。その中にはサバンナの高橋茂雄の名前もあった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】水着姿でサウ