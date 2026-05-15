【マスカット＝吉形祐司】英海軍の関連機関「英海運貿易オペレーション（ＵＫＭＴＯ）」は１４日、ホルムズ海峡に近いアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）東部のフジャイラ沖に停泊中の船舶が拿捕（だほ）され、イラン領海に向かったと発表した。イラン当局は公表していない。ロイター通信は、船舶はホンジュラス船籍の漁業調査船と報じている。フジャイラ沖のオマーン湾は、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が４日に発表した「管理