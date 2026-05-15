けさ、横浜市都筑区の廃業したホテルで火事がありました。けが人はいませんでした。きょう午前7時半ごろ、横浜市都筑区川向町の5階建てホテルで「1階から炎と煙が出ている」と通行人から119番通報がありました。警察などによりますと、消防車など31台が出動し、火はおよそ1時間20分後に消し止められました。けが人はいないということです。警察によりますと、ホテルは廃業していますが「肝試し」などとして人が立ち入っているとい