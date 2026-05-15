自民党本部で開かれた、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の制定に向けたPTの会合＝15日午前、東京・永田町自民党は15日、日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向け、プロジェクトチーム（PT）の会合を開いた。法案の骨子が示され、処罰対象とする行為や罰則の在り方について協議したが、規制が強過ぎるとの意見が出たため、骨子を修正することになった。骨子は、国旗を公然と「損壊、除去、汚損」する行為に加え、自