「第３１回日本絵本賞」（全国学校図書館協議会主催、読売新聞社、中央公論新社特別協力）の選考結果が１５日発表され、最高賞の日本絵本賞大賞（順不同）に「ある星の汽車」（森洋子作、福音館書店）と、「いま、日本は戦争をしている―太平洋戦争のときの子どもたち―」（堀川理万子作、小峰書店）が決まった。いずれも画家としても活躍する二人が絵と文を手がけた作品で、複数作品の大賞受賞は初めて。次点の日本絵本賞は「