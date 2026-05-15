作家の佐藤愛子さんが、4月29日、老衰のため亡くなったことが出版社の小学館より発表されました。享年104（満年齢102歳）でした。【写真を見る】【 訃報 】作家の佐藤愛子さん死去「我儘放題、天衣無縫に生き抜いた102年」最後の言葉は「本当にありがたいねえ」葬儀はすでに近親者のみで執り行われたということです。なお、ご遺志により、お別れの会はおこなわない予定で、ご香典・ご弔電・ご供花等についても、ご遺志により辞