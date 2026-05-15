【ヤングガンガン 2026 No.11】 5月15日 発売 価格：480円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.11」を5月15日に発売した。価格は480円。 表紙と巻頭グラビアは一ノ瀬瑠菜さん、巻末グラビアには穂波あみさんが登場している。 巻頭カラーは「はじめまして #初恋配信中」。また、センターカラーには特別読み切り