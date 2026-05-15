【亜人全巻セール】 開催期間：～5月28日23時30分 □ebookjapan ヤフー店「亜人」のセールページより 【拡大画像へ】 ebookjapan ヤフー店にて、マンガ「亜人」全巻セットがセール価格で販売されている。期間は5月28日23時30分まで。 「亜人」はマンガ・桜井画門氏、 原作・三浦追儺氏による作品。交通事故を切っ掛けに、自身が死なない生物「