サンアントニオ・スパーズは、5月13日（現地時間12日、日付は以下同）にホームのフロストバンク・センターで臨んだ「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第5戦で、ミネソタ・ティンバーウルブズを126－97で下し、3勝2敗でシリーズ突破に王手をかけた。 この日のスパーズは、11日の第4戦で第2クォーター序盤に退場処分を受けてい