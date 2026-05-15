「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」は出場8クラブから4クラブに絞られ、5月15日からは横浜アリーナ行きをかけた戦いがスタートする。 クォーターファイナルは4カードのうち3つが2試合で決着がついた。セミファイナルの対戦カードは長崎ヴェルカvs千葉ジェッツ、琉球ゴールデンキングスvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズに決定。前者はハピネスアリー