ｕｎｅｒｒｙはストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２６３３円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の単独決算を発表した。売上高が３６億９１００万円（前年同期比３４．５％増）、営業利益が３億９３００万円（同３９．３％増）だったとしており、大幅な増収増益を好感した買いが集まっている。同社は人流データによるビッグデータ