エイチワンがマドを開けて急伸し、年初来高値を更新した。同社はホンダを主要取引先として車体骨格部品を供給する。１４日取引終了後に発表した２６年３月期の連結決算は売上高が計画未達となったものの、営業・経常・最終利益は上振れして着地した。２７年３月期の営業利益は前期比９．２％増の１６０億円と連続最高益更新を計画。年間配当予想は６円増配の７０円に設定した。ホンダ自体、稼ぎ頭の北米向けで今期は四輪販売台数