名村造船所は切り返し急。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を１７００億円（前期比６．９％増）、営業利益を２９０億円（同３．３％増）と発表。配当は前期分を４０円から５０円に引き上げたうえで、今期は６０円を見込んだ。これを手掛かりに買いを集めている。 同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が１５９０億３５００万円（前の期比０．１％減）、営業利益が２８０億８５００万円（同４