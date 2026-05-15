5月15日、八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）が世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した次世代育成プログラム「Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP」が、8月4日と5日の2日間にわたり、神戸の「GLION ARENA KOBE」で開催されることが発表された。 本キャンプは、日本バスケットボール界の強化と進化を促すプラットフォーム「BLACK SAMURAI 2026」の取り組みの一環として開催される。