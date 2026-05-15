南海化学が大幅高となっている。同社は１４日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比３５．３％増の２３億円としていることや、年間配当計画を前期比５円増配の６５円としていることが好感されているようだ。 売上高は同３．０％増の２１７億円を見込む。「収益基盤の強化」「環境リサイクル事業領域拡大」「サステナブル経営の推進」に取り組むとしている。 出所：MINKABU PRESS