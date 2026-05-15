午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８２、値下がり銘柄数は５５６、変わらずは２３銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、輸送用機器、保険、銀行など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、化学など。 出所：MINKABU PRESS