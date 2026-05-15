ＦＩＧは続急騰。ストップ高となる前営業日比１５０円高の９１０円に買われ、新値追いとなっている。１４日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が３８億８９００万円（前年同期比１２．７％増）、営業利益が３億９７００万円（同５５．０％増）だったとしており、業況を評価した買いが集まっている。主力のＩｏＴ・ペイメントで大幅な増収増益を達成。タクシー配車・決