瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しが届いて、雨の心配はないでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山で29度の予想です。14日と同じくらいの気温で、7月上旬並みの所もあるでしょう。 16日も青空が広がる見込みです。朝の最低気温は岡山で14度、津山で12度、高松で15度でしょう。日中の最高気温は岡山で29度、津山