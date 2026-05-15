汐れいらが、自身最大規模となるワンマンライブ『USHIO REIRA One Man Live I’m Mine』を2027年2月10日にZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催する。 （関連：【画像あり】汐れいら、『USHIO RIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』ライブ写真） 本情報は、5月14日に渋谷WWWXにて行われた自身2枚目のEP『HB2U』を携えたツアー『USHIO RIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』のファイナル公演で発表されたもの。 ワンマンライブの