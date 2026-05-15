開催：2026.5.15 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 0 - 2 [カブス] MLBの試合が15日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとカブスが対戦した。 ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。 6回表、5番 マット・ショー 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 ATL 0-