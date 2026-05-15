開催：2026.5.15 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 3 [フィリーズ] MLBの試合が15日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとフィリーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。 8回表、2番 カイル・シュワバー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランで