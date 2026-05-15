さすがはFIFAランキング１位の優勝候補と言うべきか。日本の深夜に飛び込んできた一報に、サッカーファンは騒然となっている。フランスサッカー連盟は現地５月14日、北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバー26人を発表した。エースのキリアン・エムバペや昨季のバロンドールを受賞したウスマンヌ・デンベレ、好調のマイケル・オリーセらが順当に選ばれるなか、小さくない話題となっているのがエドゥアルド・カマビンガ