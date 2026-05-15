2024年からFENDIのブランドアンバサダーを務める目黒蓮。その抜群のスタイルと端正な顔立ちは、洗練されたFENDIの世界観とも見事に調和する。彼が披露してきた数々のスタイリングの中から、ひときわ存在感を放つ“攻め”のコーデにフォーカス。心奪われるモードな5スタイルを厳選。 写真：目黒蓮の美しさ際立つ！モードなFENDIスタイル厳選カット（全5投稿） ■ミニマルなワントーンに映