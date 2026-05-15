15日11時現在の日経平均株価は前日比751.35円（-1.20％）安の6万1902.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は982、値下がりは556、変わらずは23と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は346.35円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が96.54円、イビデン が84.48円、フジクラ が81.26円、キオクシア が70.87円と続いている。 プラス寄与度トップはファナ