15日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝158円52銭前後と、前日午後5時時点に比べ59銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円64銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース