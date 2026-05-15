台湾メディアの中時新聞網は14日、日中の航空便が激減し、今夏は前年比でほぼ半減となる週597便にとどまる見通しだと伝えた。国土交通省がこのほど発表した2026年夏季ダイヤ（3月29日〜10月24日）によると、各航空会社の国際線は週5445．5便となり、前年同期比で4％減少した。中でも中国路線の落ち込みは深刻で、前年同期の週1279．5便から53％減の週597便にとどまる見込み。25年夏季には中国路線が47％増と大きく伸びていただけに