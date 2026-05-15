ビール大手4社は15日、4月のビール類の販売実績を発表し、市場全体の販売数量は各社の推計で前年同月比39％増だった。昨年4月に値上げ後の買い控えが発生していたため、反動で大幅増となった。メーカー別では、金額ベースの販売実績を公表しているアサヒビールが43％増、キリンビールも31％増だった。数量ベースで発表のサントリーが47％増、サッポロビールは39％増となった。サイバー攻撃によるシステム障害の影響を受けた