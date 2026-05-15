がれきの下敷きになった人々を捜索する救急隊員ら＝14日、ウクライナ・キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナ非常事態庁は15日、ロシア軍が13〜14日に実施した大規模攻撃で首都キーウの高層住宅が崩壊し、子ども3人を含む24人が死亡したと発表した。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、巡航ミサイル「Kh101」が命中した。ロシアのミサイル製造に歯止めをかけるため、国際社会に対ロ制裁強化を訴えた。高層住宅の周辺住