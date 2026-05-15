東京・江戸川区で1月、元上司の自宅に宅配業者を装って侵入し、上司の妻に暴行を加えて金品を奪おうとしたとして、41歳の会社員の男が逮捕された。男は段ボールを持ち、インターホンには腕しか映らない状態で侵入したという。「宅配便です。印鑑ください」カメラが捉えたのは、14日、東京・小松川署で警察官に連れられ歩く男。会社員の野村悠樹容疑者（41）だ。1月、東京・江戸川区の一軒家に侵入し、女性を押し倒すなどしてけがを