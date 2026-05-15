俳優の永井大が、15日までに自身のインスタグラムを更新。“レジェンド歌手”とばったり遭遇したことを報告し、2ショット写真を披露した。【写真】「お互いにオーラ半端ないです」“スター”錦野旦と駅ホームで偶然再会した永井大永井の隣で笑みを浮かべているのは、歌手の錦野旦。永井は「先日、2002年放送の『スポーツマンNo.1決定戦』で初めてお会いし戦った事もある大大大先輩の錦野旦先輩とばったり品川駅で遭遇しました