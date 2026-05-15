住宅ローンを借りている、またはこれから借りる予定がある…。金利上昇で、返済額は増えるの？借り換えをしたほうがいい人、これから借りる人が「変動」か「固定」か選ぶ時のポイントを、ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんが解説します。文＝高山一恵図版＝（株）Money＆You金利上昇時代に突入日本銀行は2024年3月にマイナス金利を解除して以来、徐々に金利の正常化を進めています。2025年12月の金融政策決定会合では、