Image: Adriano Contreras / Gizmodo みなさん、iPhoneのカメラ、今使いこなせてますか？スマホがなかった頃は、観光地で誰かに自分の写真を撮ってもらうには、その人にカメラの使い方を教えて、それから撮ってもらう、ってやってましたよね。Bloombergのマーク・ガーマン氏によると、次のiPhoneのアップデートでは、「カメラの使い方がわからない」の感覚が戻ってくるとのこと。デフォルト