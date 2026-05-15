神戸市は、歴史的価値のある公文書を保存・公開する「神戸市歴史公文書館」を6月1日（月）に開館するとこのほど発表した。明治期から現代までの公文書や阪神・淡路大震災関連資料、写真資料など約20万点を収蔵し、市民が閲覧・活用できる施設として整備した。市は「市民共有の知的資源を後世に伝え、未来のまちづくりにつなげたい」としている。6月1日（月）にオープンする「神戸市歴史公文書館」本館（左）と別館（右）＝神戸市