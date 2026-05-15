5月11日、路線バスを4秒早く発車させるなどの違反により、国土交通省近畿運輸局が、京阪バス株式会社の京田辺営業所を処分したと「京都新聞」に報じられ、話題を集めている。報道によると、1月11日、大阪府枚方市内の5つの停留所にて、同社のバスが掲示された時刻から2〜14秒前に発車していたと、利用客から申告があったという。調査の結果、早発の事実が確認された。同営業所は、2023年にも早発違反で勧告を受けていたため、今回