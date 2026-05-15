インスタグラム更新今年3月に行われたスピードスケートの世界選手権を最後に、現役を引退した高木美帆さんが自身のインスタグラムを更新。意外な賞の受賞と、その授賞式で待っていたサプライズを報告している。高木さんは、自身のインスタグラムに「本日は黒髪大賞の授与式でした」と報告。茶色のワンピースに、胸のあたりまでかかるロングの黒髪が印象的なソロショットを公開している。同賞は「今もっとも黒髪の似合う方」