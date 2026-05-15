今年は「【しまむら】のベストがアツい」と話題。 高見えするアイテムとして特に注目したいのが、上品なツイード素材のベストです。きれいめにもカジュアルにも着回せて、オンオフ問わず大活躍。今回は、そんなしまむらの新作ベストから、フリルや立体的なシルエットで華やぎを添えてくれるアイテムをご紹介します。大人におすすめのコーディネート例も併せてお届け。 仕事でも使えるツイード調ベスト