猫を満足させる『スキンシップ』のポイント 1.「触っていいタイミング」を見極める 猫とのスキンシップは、タイミングがすべてと言っても過言ではありません。どんなに優しく撫でても、気分でなければ「今じゃない！」とそっと離れていくものです。 たとえば、日向でまどろんでいるときや、自分からすり寄ってくるときは絶好のチャンス。一方で、ごはんに集中しているときや、しっぽをパタパタ振っているときは避