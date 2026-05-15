新人パートさんのレジに行列が。なのに次の瞬間、彼女が取った驚きの行動とは……？ 筆者の知人が目撃したエピソードをご紹介します。 新人パートさん 私はスーパーで働く40代の主婦です。働き始めて5年以上になり、最近は新人パートさんの指導係を任せられるようになっていました。 新しく入ったAさんは60代の女性。口数は少ないものの、非常に丁寧で几帳面な人です。 以前も別の