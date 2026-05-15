「廃用身」と書いて「はいようしん」と読む。麻痺などによって回復の見込みがない手足をさすらしい。長らく記者をしてきたが、この言葉は知らなかった。不勉強を恥じるしかない。【シンプル・アクシデント／偶然】拷問執行人を見つけたとき、人は理性を保てるのか？本作は病苦にある高齢者がこの廃用身を切除するドラマ。医師と患者の静かな感情のぶつかりと世間の反応を猟奇的なミステリー仕立てで重厚に描いている。医療雑誌