スポルティングがアロウカMF福井太智に注目ポルトガル1部のアロウカに所属するMF福井太智は、名門スポルティングの補強リストに浮上し、大きな注目を集めている。ポルトガル紙「A BOLA」が報じた。スポルティングの中盤は今夏に「本格的な革命」を経験する準備を進めており、その中で21歳の日本人MFが「スカウティング部門のリストに名前がある」と、来季に向けた解決策の一つとして評価されている。福井は今季、公式戦34試合