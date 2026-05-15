川崎競馬の２歳新馬戦が５月１５日に行われる。注目は２Ｒに出走するデレチョ（牡）。父は新種牡馬ホットロッドチャーリーで、産駒はアペリティーヴォ、ドッカンキャベツの２頭がホッカイドウ競馬でデビューし、ともに初陣を飾っている。地方の砂への適性の高さと仕上がりの早さをアピールしている注目度急上昇中の種牡馬だ。能力試験では楽々とハナに立ち、ほぼ馬なりのまま余力残しで２位入線。騎乗した古岡勇樹騎手（レース