◆米大リーグレッドソックス１―３フィリーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１４日（日本時間１５日）、本拠のフィリーズ戦の９回に代打で起用され四球で出塁した。試合は敗れ、２カード連続負け越しを喫した。２点を追う９回１死で代打で起用された。クローザーの右腕デュランに対し、低めへのシンカーとスプリットの連投を冷静に見極めて出塁した。２死か