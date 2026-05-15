日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。会見には森保一監督が出席し、ともに世界一を目指す２６人を発表する。若手の勢いか、ベテランの経験かメンバーの年齢構成にも注目が集まる。日本が出場したＷ杯過去７大会の平均年齢は以下の通り。▼１９９８年フランス（岡田武史監督）２５・３歳▼２００２年日韓（トルシエ監