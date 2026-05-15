中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月15日】中国商務部の報道官は14日、英国政府が中国企業傘下の鉄鋼大手ブリティッシュ・スチールを国有化するとの報道を巡り、英国政府は公平、公正かつ非差別の原則に基づいて慎重に判断、行動すべきだとした上で、中国企業の合法的権益を守るため必要な措置を講じると強調した。報道官は次のように述べた。関連報道に留意している。英国政府が中国企業からブリティッシ