フジテレビ系で放送されたクイズバラエティー「クイズ！ヘキサゴン２」から結成されたユニット「羞恥心」の元メンバー・野久保直樹（４５）が、最新ショットを公開した。４５歳の誕生日を迎えた１４日に自身のインスタグラムを更新。過去の投稿を全削除し、一発目の投稿として「☆４５ｔｈ．」とつづり一枚の写真をアップした。絶景をバックに撮影。ブルーコーデで、さわやかなスマイル。サングラスとヒゲで、色気も醸し出す