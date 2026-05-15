１４日、米国ビジネス界の代表らと会見する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月15日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は14日午後、トランプ米大統領に同行して訪中した米国ビジネス界の代表らと北京の人民大会堂で会見した。