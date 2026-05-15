◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日オハイオ州マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が5バーディー、1ボギーの4アンダー66をマークし、韓国勢2人と並んで首位で発進した。竹田は「全体的に安定したラウンドができた。後半になって2バーディー取れたので良かった」と安堵（あんど）の表情で振り返った。